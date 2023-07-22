Военное обозрение

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«Является законной целью для Украины»: Зеленский заявил о планах по «нейтрализации» Крымского моста

«Является законной целью для Украины»: Зеленский заявил о планах по «нейтрализации» Крымского моста

Украина продолжит попытки ударов по Крымскому мосту, в Киеве признались, что этот гражданский объект является "законной целью" для украинского оружия.

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