Победительница шестого сезона поделилась двумя разными взглядами на проект. Элен Бадалян пресс-служба "Россия-1"Победительница шестого сезона «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия» Элен Бадалян за несколько лет прошла путь от конкурсантки, стоящей на сцене перед легендарной сотней, до эксперта, которая сама занимает место на стене.
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