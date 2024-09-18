Бундестаг ФРГ заявил об изменении ситуации с доверием к Украине

Член бундестага обратился к правительству с вопросом из-за подозрений по поводу "Северных потоков".В Германии изменилась ситуация с доверием к Киеву из-за сообщений о его причастности к подрыву газопроводов "Северных потоков".
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