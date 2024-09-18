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Бундестаг ФРГ заявил об изменении ситуации с доверием к Украине

Бундестаг ФРГ заявил об изменении ситуации с доверием к Украине

Член бундестага обратился к правительству с вопросом из-за подозрений по поводу "Северных потоков".В Германии изменилась ситуация с доверием к Киеву из-за сообщений о его причастности к подрыву газопроводов "Северных потоков".

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Комментарии
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Eduard
Всё чушь,решили на ослов скинуть всё,Взрывали не украинцы,а Запад!
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16 час.
Eduard
Я с одним спорил на эту тему,он сказал:&quot;Водолазы&quot;!Ага! Вы найдете трубопровод в море? Там пол тонны взрывчатки заложили,это для водолаза очень трудно и ...заметно!
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16 час.

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