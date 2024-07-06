Вице-губернатор Олег Эргашев отметил успехи петербургских врачей в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

И поздравил медиков со Всемирным днем кардиолога В Санкт-Петербурге борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений в деятельности городского правительства, написал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в своем телеграм-канале.