Вице-губернатор Олег Эргашев отметил успехи петербургских врачей в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

И поздравил медиков со Всемирным днем кардиолога В Санкт-Петербурге борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений в деятельности городского правительства, написал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в своем телеграм-канале.
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