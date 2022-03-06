Российская газета

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Милиция ДНР берет под контроль жилые кварталы в Мариуполе

Народная милиция ДНР ведет успешное наступление на западной и северо-западной окраинах Мариуполя. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения ДНР взяли под контроль жилой квартал Старый Крым.

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