Милиция ДНР берет под контроль жилые кварталы в Мариуполе

Народная милиция ДНР ведет успешное наступление на западной и северо-западной окраинах Мариуполя. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения ДНР взяли под контроль жилой квартал Старый Крым.
Народная милиция ДНР ведет успешное наступление на западной и северо-западной окраинах Мариуполя. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения ДНР взяли под контроль жилой квартал Старый Крым.
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