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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин о 3 голах «Крыльев» «Зениту» с трех ударов в 1-м тайме: «С нами Бог. Благодарен ребятам, пойду за них для конца. Это мужской коллектив» 

— «Зенит» — такая команда, где мы не можем сказать: это мы что‑то плохо сделали, или они все сделали идеально.

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