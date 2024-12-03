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IT-эксперт Вураско: мошенники начали продавать в России робота Маска Tesla Bot

IT-эксперт Вураско: мошенники начали продавать в России робота Маска Tesla Bot

Специалисты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний "Солар" обнаружили подозрительные русскоязычные сайты, предлагающие предзаказ роботов Tesla за год до их официального начала продаж.

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