Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО: силы ПВО за ночь уничтожили 87 украинских БПЛА над территорией России

Этой ночью силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 45 беспилотников было перехвачено над Крымом, по десять — над Белгородской и Курской областями, восемь — над Воронежской, по четыре — над Брянской, Липецкой и Нижегородской, ещё два — над Московским регионом.

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