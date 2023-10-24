Новосибирец отпустил в Обь 10-килограммового крокодила

Фото гигантской щуки разместил на своей странице рыбак со стажем Сергей Мензелинцев. По его словам, рыбу долго выслеживали в реке – тихие заводи, в которых обычно водились щуки, оказались замыты из-за работ по углублению дна.
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