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Локо-Банк заработал за девять месяцев по МСФО 1,8 млрд рублей

Чистая прибыль Локо-Банка за девять месяцев составила 1,8 млрд рублей. Такие данные консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО) приводятся в релизе кредитной организации.

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