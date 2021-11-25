Локо-Банк заработал за девять месяцев по МСФО 1,8 млрд рублей

Чистая прибыль Локо-Банка за девять месяцев составила 1,8 млрд рублей. Такие данные консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО) приводятся в релизе кредитной организации.
Чистая прибыль Локо-Банка за девять месяцев составила 1,8 млрд рублей. Такие данные консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО) приводятся в релизе кредитной организации.
Свежие комментарии