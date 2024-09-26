Водители с пониманием относятся к усилению мер безопасности, которые происходят во время учений

Водители с пониманием относятся к усилению мер безопасности, которые происходят во время ученийОдин из тех, кого остановили на блокпосту, сообщил телеканалу «Миллет», что действия бойцов терробороны, военных, Росгвардии и МВД — оправданы и своевременны:«У нас военные действия идут — конечно, нужно проверять, желательно даже.