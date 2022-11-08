ЭНЕРГИЯ ДНЯ 8 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, восьмое ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1277 =Воскресение человека есть трудный процесс не столько прозрения, сколько работы над собой, над своей гордыней =Вся наша Жизнь - это непрестанная работа по превращению нового в привычное, чужого - в освоенное, внешнего - в своё родное! = Всё в Жизни можно менять, только изменяя себя: на время, отпущенное в воплощении, и планировалось это изменение =Вы сами можете стать Мессиями, Помазанниками Божьими, если будете активно развивать своё нутро и помогать в этом другим = В Энергетическом плане хороших или плохих людей не бывает, есть лишь те, кто подчиняется Законам Природы =Главное, Знания в обществе есть, не хватает лишь переключения доминанты с позиции животного Начала на духовное Начало = Древнюю Мудрость всегда познавали, чтобы осознать свой жизненный Путь, и для того, чтобы передать её потомкам.