В Киеве назвали нового премьера Словакии "мини-Орбаном" из-за позиции по Украине

Для Киева стала неприятным развитием событий позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной помощи Украине, пишет издание Newsweek со ссылкой на главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александра Мережко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии