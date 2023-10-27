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В Киеве назвали нового премьера Словакии "мини-Орбаном" из-за позиции по Украине

Для Киева стала неприятным развитием событий позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной помощи Украине, пишет издание Newsweek со ссылкой на главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александра Мережко.

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