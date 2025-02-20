Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Мэрия Смоленска нацелилась на пять участков в центре города

Мэрия Смоленска нацелилась на пять участков в центре города

Главе города рекомендовано изъять участки для муниципальных нужд Администрация Смоленска опубликовала заключение комиссии по публичным слушаниям по внесению изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в границах проспекта Гагарина – улицы Тенишевой – улицы Урицкого.

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