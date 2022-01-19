Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pelegrin 2
    А ещё больше диареи стало. Словесной. От "специалистов" типа этого "доктора".Доктор Еделев: От...
  • bs59
    стрелков тот еще мудак это он сдал славянск и хотел сдать донецк жаль что этим козлом не занялся трибунал!Депутат Коломейце...
  • Анатолий Аврамчук
    А вы, друзья, как ни зовитесь, всё в музыканты не годитесь!Украинский генера...

СК инициировал проверку по факту хищения крымского золота скифов

СК инициировал проверку по факту хищения крымского золота скифов

В настоящий момент идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма. Следственный комитет России проводит предварительную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит четырем музеям Крыма.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх