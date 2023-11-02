В России может появиться «отцовский» капитал – за третьего ребенка

Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты (ОП) РФ предложила ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в размере одного миллиона рублей для семей, родивших или усыновивших третьего и последующих детей.
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