«СССР без пряников». Мантуров назвал цель по доле российских машин — 80% к 2030 году

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами представил целевой сценарий стратегии развития российского автопрома до 2035 года.
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