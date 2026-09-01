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Пронедра

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Математическая модель показала, что включение гравитации рождает частицы

Математическая модель показала, что включение гравитации рождает частицы

Новая математическая модель предсказывает, что гравитация, «включённая» и «выключенная» за конечное время, оставляет после себя реальные частицы — создаёт их буквально из ничего.

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