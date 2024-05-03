«Европа погибнет». На Западе рассказали о последствиях конфликта с Россией

Ольга Каширина

Если в Европе будут такие недалекие и желающие только покрасоваться политики как Макрон, то цветущая и уважаемая прежде Европа увянет очень скоро. Послал же как испытание Бог такого поверхностного политика, который дальше своего носа не видит. И компания у него соответствующая - фон дер Ляйн, Боррель и другие же, такие же ограниченные и пустые.