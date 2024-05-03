Президент Франции, выступая в Сорбонне, полтора часа рассуждал о том, что «Европа смертна и может умереть».
«Европа погибнет». На Западе рассказали о последствиях конфликта с Россией
Комментарии
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Ольга Каширина
Если в Европе будут такие недалекие и желающие только покрасоваться политики как Макрон, то цветущая и уважаемая прежде Европа увянет очень скоро. Послал же как испытание Бог такого поверхностного политика, который дальше своего носа не видит. И компания у него соответствующая - фон дер Ляйн, Боррель и другие же, такие же ограниченные и пустые.
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14 час.
zn
zygmund nedialkow
Такой политикой Европа сама загнётся.
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11 час.
владимир рябченко
США уничтожают самостоятельность ЕЭС и через Нато, и через ликвидацию дешевых поставок сырья, и через организацию бучи в исламском мире, усилившую миграцию иноверцев в Европу... сравнить нас с ростом конфликтов с диаспорами... дестабилизация всей жизни - цель пиндосов...
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10 час.
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