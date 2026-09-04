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В Москве прошли соревнования водителей скорой помощи

Соревнования по скоростному маневрированию ГБУ «Мосавтосантранс» проводит с 2014 года. В этом году мероприятие было приурочено к Международному дню медицинского транспорта, отмечаемого 20 августа.

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