В Москве прошли соревнования водителей скорой помощи

Соревнования по скоростному маневрированию ГБУ «Мосавтосантранс» проводит с 2014 года. В этом году мероприятие было приурочено к Международному дню медицинского транспорта, отмечаемого 20 августа.
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