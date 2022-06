Во Франции искореняют геймерский жаргон, DONTNOD сменила логотип и название, SEGA и IGN готовят много материалов о Sonic Frontiers, в Summer Game Fest 2022 примут участие более 30 партнёров, анонсы Alaloth: Champions of the Four Kingdoms (в духе Baldur's Gate) и Frigato: Shadows of the Caribbean (в духе Commandos .