Взрыв в подмосковной Коломне около НПК Конструкторское бюро машиностроения

Местные жители подмосковной Коломны сообщили о сильном взрыве и предшествующем ему звуке пропеллера.В Коломне около НПК Конструкторское бюро машиностроения раздался взрыв, причиной которого, предположительно, является прилёт БПЛА.
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