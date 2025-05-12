В ХАМАС заявили об оптимизме в переговорах о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС сохраняет надежду на достижение частичного соглашения с Израилем, это может стать основой для следующего этапа — полного прекращения огня и начала переговоров о долгосрочном перемирии.
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