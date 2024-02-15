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Международный уровень: как развивалось бизнес-образование в России

Международный уровень: как развивалось бизнес-образование в России

Ранние аналоги программы МВА (Master of business administration) появились в США в конце 19 века. Первая в истории степень магистра делового администрирования была присуждена в Гарварде в начале двадцатого столетия.

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