Международный уровень: как развивалось бизнес-образование в России

Ранние аналоги программы МВА (Master of business administration) появились в США в конце 19 века. Первая в истории степень магистра делового администрирования была присуждена в Гарварде в начале двадцатого столетия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии