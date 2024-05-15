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Царьград

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Московский мотофестиваль пройдет 25 мая

Московский мотофестиваль пройдет 25 мая

В мероприятии примут участие 26 московских мотоклуба.25 мая пройдет Московский мотофестиваль, в нем примут участие 26 столичных мотоклуба, которые в 12:00 проедут по Садовому кольцу со стартом и финишем на смотровой площадке Воробьевых гор, сообщает тг-канал Дептранс Москвы.

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