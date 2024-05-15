Московский мотофестиваль пройдет 25 мая

В мероприятии примут участие 26 московских мотоклуба.25 мая пройдет Московский мотофестиваль, в нем примут участие 26 столичных мотоклуба, которые в 12:00 проедут по Садовому кольцу со стартом и финишем на смотровой площадке Воробьевых гор, сообщает тг-канал Дептранс Москвы.