Московский мотофестиваль пройдет 25 мая

В мероприятии примут участие 26 московских мотоклуба.25 мая пройдет Московский мотофестиваль, в нем примут участие 26 столичных мотоклуба, которые в 12:00 проедут по Садовому кольцу со стартом и финишем на смотровой площадке Воробьевых гор, сообщает тг-канал Дептранс Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии