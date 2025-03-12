США и Россия проведут несколько контактов очно и по телефону

Несколько переговоров в очной форме и по телефону состоится между Россией и США, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс 12 марта в ходе встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
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