В Госдуме обратились к Роспотребнадзору для проверки качества еды в школах

В Роспотребнадзор поступило обращение от комитета по охране здоровья и комитета по контролю, в нем ведомство просят провести проверку питания учащихся начальных классов, также ведомству необходимо рассказать о мерах, принимаемых для контроля ситуации, сообщила депутат Госдумы Тамара Фролова.
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