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Владимир Путин внес ясность в нынешнюю ситуацию с бензином

Владимир Путин внес ясность в нынешнюю ситуацию с бензином

Ситуация с бензином уже которую неделю остается напряженной. В разных регионах страны фиксируют проблемы с топливом — кое-где вводят талоны, а в некоторых местах отпускают только по 30 литров в одни руки.

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