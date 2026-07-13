Владимир Путин внес ясность в нынешнюю ситуацию с бензином

Ситуация с бензином уже которую неделю остается напряженной. В разных регионах страны фиксируют проблемы с топливом — кое-где вводят талоны, а в некоторых местах отпускают только по 30 литров в одни руки.
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