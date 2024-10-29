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Закон, порядок, государство

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Снайперы группировки войск «Запад» продолжают совершенствовать профессиональное мастерство в тыловой зоне СВО

Снайперы группировки войск «Запад» продолжают совершенствовать профессиональное мастерство в тыловой зоне СВО

Снайперы в современных реалиях выполняют широкий круг задач. Кроме огневого поражения живой силы противника, на их плечи ложится также ведение наблюдения, корректирование огня артиллерии и борьба с беспилотниками.

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