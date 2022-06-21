Власти ЕС хотят компенсировать дефицит российского газа снижением температуры в домах

flickr.com/PD Поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток» можно заменить снижением в температуры отопления жилых помещений на два градуса, указала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете elDiario.
flickr.com/PD Поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток» можно заменить снижением в температуры отопления жилых помещений на два градуса, указала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете elDiario.
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