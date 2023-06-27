Военное обозрение

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В России разработана линейка турбокомпрессоров дизельных двигателей для замены западных аналогов

В России разработана линейка турбокомпрессоров дизельных двигателей для замены западных аналогов

Российские дизельные двигатели больше не зависят от иностранных комплектующих, специальное конструкторское бюро "Турбина" разработало целую линейку турбокомпрессоров для дизелей мощностью до 4 тысяч л.

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