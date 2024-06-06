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Два дня трудового счастья. Потому что мы любим тебя, Салехард!

Два дня трудового счастья. Потому что мы любим тебя, Салехард!

«Друзья, благодарю каждого, кто эти два дня провёл на субботнике. Общими силами мы собрали больше 250 кубометров, или 15 самосвалов мусора», – сообщил землякам в прошлую пятницу глава Салехарда Алексей Титовский.

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