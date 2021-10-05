Муж переписывается с замужней

Александр СтрелецДом/ДачаМуж переписывается с замужней Подслушали у замужних Здравствуйте!!! Девушки! Прошу помочь разобраться в ситуации и подсказать как мне поступить.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLehanaizheСовет: не лезь, лучше не будетООНСообщите её мужу, и это будет и так достаточно)) А так что ждать от вас и вашего мужа? Он увел вас из семьи, так и ту уведет...он подбирает из под других, он это любит......Всегда говорил своим сыновьям не женитесь на тех кто изменял своим мужьям, они и вам будут изменять)) А так не парьтесь сильно, он и от вас уйдёт, когда уведёт ту из семьи))Vera DobryaginaНу ничего себе женщина занырнула))) К сожалению, сколько не начинай с таким с чистого листа, всё равно лист грязным останется. Это уже натура такая, ему плевать, что вас это бесит, что вы нервничаете, страдаете, ревнуете. Он, может, от этого возбуждается. Хотите дальше вести эту хронику его побед - ведите, но покоя и мира в семье не будет у вас.ANNA GEORGICAСила действия..равна силе противодействия...мне вас жаль...Сергей СычевБаба явно дура! Ни когда не нужно залезать к мужу ни в телефон ни в компьютер! Нужно смотреть на его поведение! Скандальные бабы бесят больше всего!!! Да их и не жалко в случае чего! А по флиртовать... Ну нет в этом ни чего страшного ни с какой стороны!Комментировать
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