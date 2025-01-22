15 вещей, разработанных по образцам природы

Природа всегда была мощным источником вдохновения, люди изучали окружающий мир в поисках новых идей. Некоторые из самых невероятных изобретений, такие как гидрокостюмы и солнечные панели, основаны на гениальных творениях нашей планеты.
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