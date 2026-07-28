НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кытай Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясен сатып алуны арттыра

Кытай Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясен сатып алуны арттыра

2026 елның беренче алты аенда Татарстаннан Кытайга агропродукция экспорты ышанычлы рәвештә арта: Агросәнәгать комплексы продукциясенең куркынычсызлыгын һәм сыйфатын бәяләү федераль үзәгенең Татарстан филиалы белгечләре 31 мең тоннадан артык ашлык продукциясен тикшергән – бу узган елның шушы чорындагы күрсәткечтән 56 процентка күбрәк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии