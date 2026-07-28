Кытай Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясен сатып алуны арттыра

2026 елның беренче алты аенда Татарстаннан Кытайга агропродукция экспорты ышанычлы рәвештә арта: Агросәнәгать комплексы продукциясенең куркынычсызлыгын һәм сыйфатын бәяләү федераль үзәгенең Татарстан филиалы белгечләре 31 мең тоннадан артык ашлык продукциясен тикшергән – бу узган елның шушы чорындагы күрсәткечтән 56 процентка күбрәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии