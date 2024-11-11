Зять бывшего мэра российского города оказался причастен к расправе 24-летней давности

Бизнесмен Сергей Губич — зять бывшего мэра Владивостока Константина Толстошеина — арестован по уголовному делу о расправе над предпринимателем из Комсомольска-на-Амуре, которое было совершено 24 года назад.
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