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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Этот дурацкий аллей-уп будет стоить мне трех дней!» Леброн Джеймс исполнил эффектный данк после передачи Остина Ривза

Ривз: «Я решил исполнить крюк-передачу на 40-летнего мужика, и пока она летела, подумал: «Это плохая идея».

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