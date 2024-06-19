"404-й километр?" Йеменцы гвозданули укросудно, а Иран проигнорил SOS(видео)

Привет от наших?" Торговый укрокорабль пущен на дно в Адене. Самое любопытное. Вас-то мы и ждали Итак, что известно: Мирное (типа того) торговое судно Verbena благополучное плыло из Малайзии до Италии (Венеция) Везло различные деревянные стройматериалы.
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