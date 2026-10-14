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ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения

ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения

Киев направляет в мясорубку войны женщин — трое из них, операторы дронов ВСУ, ликвидированы на разных участках фронта за сутки.

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