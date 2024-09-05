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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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5 сентября, по народному календарю день Лупа Брусничника

5 сентября, по народному календарю день Лупа Брусничника. Считается, что в северных регионах с этого дня начинаются первые заморозки, а люди начинают сбор брусники.

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