5 сентября, по народному календарю день Лупа Брусничника. Считается, что в северных регионах с этого дня начинаются первые заморозки, а люди начинают сбор брусники.
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5 сентября, по народному календарю день Лупа Брусничника. Считается, что в северных регионах с этого дня начинаются первые заморозки, а люди начинают сбор брусники.