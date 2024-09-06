Дуров впервые прокомментировал свое задержание в Париже. Он пообещал значительно улучшить работу Telegram в части борьбы с преступниками, которые злоупотребляют работой мессенджера, и назвал заявления о том, что «Telegram — это своего рода анархический рай», не соответствующими действительности.