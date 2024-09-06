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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Дуров впервые прокомментировал свое задержание в Париже

Дуров впервые прокомментировал свое задержание в Париже. Он пообещал значительно улучшить работу Telegram в части борьбы с преступниками, которые злоупотребляют работой мессенджера, и назвал заявления о том, что «Telegram — это своего рода анархический рай», не соответствующими действительности.

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