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США и Украина не заключат сделку по выпуску ракет для Patriot к зиме 2026 года – Уитакер

США и Украина не заключат сделку по выпуску ракет для Patriot к зиме 2026 года – Уитакер

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox Business заявил, что Вашингтон и Киев не заключат возможную сделку по передачи лицензии на выпуск ракет для систем ПВО Patriot к зиме текущего года.

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