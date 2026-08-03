США и Украина не заключат сделку по выпуску ракет для Patriot к зиме 2026 года – Уитакер

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox Business заявил, что Вашингтон и Киев не заключат возможную сделку по передачи лицензии на выпуск ракет для систем ПВО Patriot к зиме текущего года.
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