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Kia лидирует среди иномарок в России: какие модели покупают в кризис

Kia лидирует среди иномарок в России: какие модели покупают в кризис

Южнокорейская Kia продолжает оставаться лидером сегмента иномарок на российском рынке, при этом её доля составляет около 13%, согласно данным АЕБ.

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