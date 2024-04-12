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Закон, порядок, государство

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В Ростове-на-Дону полицейские выявили 204 нарушения миграционного законодательства

Сотрудники отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из УОДУУПиПДН донского главка МВД, сотрудниками областного УФСБ, Военного следственного управления СК России по Южному военному округу при поддержке спецподразделения Росгвардии проведены рейдовые мероприятия.

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