Эксперты раскрыли, кто сегодня берет ипотеку под 20%

Ипотеку по рыночным ставкам 20% годовых и выше в основном берут люди, которые для покупки нового жилья продают старое; жители регионов с невысокой стоимостью жилья, где выгодно использовать материнский капитал; инвесторы, занимающиеся обновлением квартир старого фонда с их последующей перепродажей.
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