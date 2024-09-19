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Эксперты раскрыли, кто сегодня берет ипотеку под 20%

Ипотеку по рыночным ставкам 20% годовых и выше в основном берут люди, которые для покупки нового жилья продают старое; жители регионов с невысокой стоимостью жилья, где выгодно использовать материнский капитал; инвесторы, занимающиеся обновлением квартир старого фонда с их последующей перепродажей.

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