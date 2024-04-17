В Засечном по улице Ново-Терновской начнут курсировать троллейбусы

Во вторник, 16 апреля, в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице ЦУР Пензенской области министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев рассказал в прямом эфире о планах по вводу в эксплуатацию участка улицы Ново-Терновской.