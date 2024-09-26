Многие раненые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступают в госпитали без почки. Об активизации в ВСУ черных трансплантологов сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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