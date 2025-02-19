Как поджечь отель… "из хулиганских побуждений"

W

Walery

Странное у нас Правоведение... или точнее - Правовое поле: По факту попытки поджога территориальными следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений»..? Ну, и где же здесь хулиганские побуждения? Сущность в том, что в Отеле оказалась рабочая пожарная система? А что если бы как в известном развлекателе "Зимней вишня". Или как в Крокусе на худом варианте? В Отелле Дарья (имя то какое террористическое!) реальная попытка совершения теракта! И то что не получилось... это Дарью не оправдывает!!!