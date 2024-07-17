Власти ФРГ намерены вдвое сократить военную помощь Украине Немецкие власти в следующем, 2025 году, намерены в два раза сократить объемы средств, выделяемых на военную помощь Украине.
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Власти ФРГ намерены вдвое сократить военную помощь Украине Немецкие власти в следующем, 2025 году, намерены в два раза сократить объемы средств, выделяемых на военную помощь Украине.
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