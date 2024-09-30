Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 643 подписчика

Секреты "плана победы" Зеленского: О чём никогда не расскажет Киев?

Секреты "плана победы" Зеленского: О чём никогда не расскажет Киев?

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о том, что часть пунктов "плана победы", который уже показали в Белом доме, так и останутся навсегда засекреченными для украинцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх